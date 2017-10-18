Областные курсы повышения квалификации преподавателей фортепиано пройдут в Пскове

22:35, 18 октября 2017, ПАИ

Областные курсы повышения квалификации преподавателей фортепиано пройдут в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова с 19 по 21 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Как рассказали в отделении непрерывного образования колледжа, это заключительная сессия курсов повышения квалификации для преподавателей фортепиано детских музыкальных школ и школ искусств северной зоны Псковской области.

С лекциями и мастер-классами перед участниками курсов выступят преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища им. М. П. Мусоргского Татьяна Ерилова, доцент Московской государственной консерватории, исполнительный директор гильдии пианистов-концертмейстеров Наталья Белькова, преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Виктор Иванов, преподаватели ДМШ №4 Пскова Лариса и Александр Закревские.

В работе курсов примут участие более 40 слушателей, которым при успешной сдаче итоговой аттестации будут выданы удостоверения о повышении квалификации.

Адрес музыкального отделения колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, 2.