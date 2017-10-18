Сергей Перников призвал муниципалитеты активнее внедрять целевые модели по улучшению делового и инвестиционного климата

19:52, 18 октября 2017, ПАИ

18 октября в администрации Псковской области состоялось заседание рабочей группы по улучшению делового и инвестиционного климата под председательством заместителя губернатора Сергея Перникова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, основным вопросом на повестке дня стало участие муниципальных образований в реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Псковской области.

Открывая совещание, вице-губернатор подчеркнул, что эффективное взаимодействие всех участников, ответственных за реализацию мероприятий целевых моделей, является ключевым фактором успеха в улучшении благоприятных условий ведения бизнеса на территории области, и призвал муниципальные образования области активно включаться в работу по внедрению целевых моделей.

Председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов доложил, что для сокращения и оптимизации административных процедур в строительстве необходим перевод государственных и муниципальных услуг в строительстве в электронный вид. Для этого Госкомитет разработал типовые проекты административных регламентов по выдаче разрешения на строительство и выдаче градостроительного плана земельного участка, которые предусматривают перевод услуг в электронный вид, а также предоставление услуг по принципу «одного окна» в МФЦ. Регламенты направлены в адрес органов местного самоуправления для обеспечения их внедрения на своих территориях.

Председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев доложил об основных направлениях совместной работы в рамках целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» и обратился к муниципальным образованиям с просьбой оказать содействие в поиске предпринимателей, которые нуждаются в гарантийной поддержке, льготном финансировании инвестпроектов.

В завершение совещания Сергей Перников отметил необходимость выработки четкого алгоритма действий по организации взаимодействия с муниципальными образованиями области в рамках совместной работы по внедрению целевых моделей на территории области.

Напомним, что целевые модели разработаны по поручению президента России и утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации. В соответствии с распоряжением внедряются двенадцать моделей, определяющих действия и показатели по основным направлениям, влияющим на улучшение инвестиционного климата в регионах России. В их числе доступность получения разрешений на строительство; подключение к электро- и газовым сетям, к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, регистрация прав собственности на недвижимость; кадастровый учет; контрольно-надзорная деятельность; качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и инвестдеятельности. Достижение показателей ежеквартально подтверждают эксперты из числа предпринимателей, работающих в регионе. На последнем этапе полученные данные рассматривают федеральные органы власти, которые и выносят окончательный вердикт о достижении регионом минимальной планки по той или иной целевой модели.