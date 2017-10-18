Более 420 участников собрала ярмарка «Осень 2017» в Пскове

20:45, 18 октября 2017, ПАИ

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2017», которая состоялась в Пскове 14 октября, собрала более 420 участников, в том числе 6 сельхозпредприятий, 280 личных подсобных хозяйств, 17 крестьянско-фермерских хозяйств, 32 предприятия переработки, 82 индивидуальных предпринимателя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковского района.

По традиции товаропроизводители всех форм собственности выстроили торговые ряды по Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту до улицы Некрасова и по Советской до Детской. В ярмарке приняли участие сельхозтоваропроизводители и предприятия перерабатывающей промышленности, личные подсобные хозяйства, садоводы, пчеловоды, ремесленники и мастера народного творчества.

По мнению начальника областного управления сельского хозяйства Николая Романова, нынешний год, «хотя и не радовал хорошей погодой, оказался богат на урожай».

Крестьянско-фермерские хозяйства, сельхозпредприятия и индивидуальные предприниматели реализовали более 120 тонн овощей закрытого грунта (картофеля, моркови, свеклы), около 30 тонн мяса свинины, говядины, баранины, птицы и мясной продукции, 4 тонны молочной продукции, 5,5 тонн хлебобулочных изделий, 4,5 тонны рыбы и рыбной продукции, а также бруснику, клюкву, грибы, заготовки на зиму, саженцы плодовых деревьев и кустарники. Мед и продукцию пчеловодства предложили псковичам более 40 пчеловодов. Всего гости ярмарки купили около 3,5 тонн данной продукции.

По традиции в течение ярмарки выступали артисты и танцевальные коллективы.

Ежегодно в рамках ярмарки проводятся конкурсы среди товаропроизводителей разных форм собственности, выбираются лучшие и оцениваются за представленный ассортимент, оформление торгового места, качество продукции. По итогам конкурса в 17-й сельскохозяйственной ярмарке были вручены почетные дипломы и подарки.

Комиссия по организации областной продовольственной ярмарки «Осень 2017» также отметила дипломами и ценными подарками сельхозтоваропроизводителей, принимавших в ней активное участие.