На 7,3 млн рублей пополнился консолидированный бюджет Псковской области благодаря инспекции гостехнадзора за 9 месяцев

20:30, 18 октября 2017, ПАИ

За 9 месяцев в результате деятельности инспекции гостехнадзора в консолидированный бюджет Псковской области поступили свыше 7,3 млн рублей. Об этом сообщил начальник Управления гостехнадзора Псковской области Геннадий Шачинов на совещании по подведению итогов работы Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области за III квартал текущего года и постановке задач на IV квартал.

Руководитель инспекции провел анализ основных показателей деятельности Управления гостехнадзора области в целом и в разрезе территориальных (районных и городских) инспекций. Он рассказал, что в регионе зарегистрированы 1193 тракторов, самоходных машин и прицепов к ним и 1003 единиц сняты с регистрационного учета. По сравнению с аналогичным промежутком времени за прошлый год количество зарегистрированной техники выросло на 133 единицы. Вместе с тем растет и число снятой с учета техники в связи с ее утилизацией - на 135 единиц, отметил Геннадий Шачинов.



Также были проведены экзамены на право допуска к управлению самоходными машинами у 477 кандидатов. Выданы (заменены) 1603 удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).



Геннадий Шачинов провел анализ работы управления гостехнадзора исполнения государственной функции по проведению технического осмотра самоходных машин и других видов техники. За данный период 6953 транспортных средства были представлены на технический осмотр, из них 6874 прошли его, что составляет около 40% от зарегистрированного количества машин в инспекции гостехнадзора области. Он отметил недостаточный уровень проведения осмотров в Пушкиногорском, Новоржевском, Пустошкинском и Великолукском районах области. Высоких результатов по представлению техники на технический осмотр добились территориальные инспекции Бежаницкого, Дедовичского районов (технический осмотр прошли 56% техники); Стругокрасненского, Плюсского районов (49% техники); Пскова и Гдовского района (50% техники).



Подводя итоги совещания, Г. Шачинов напомнил, что основной задачей инспекции гостехнадзора является осуществление государственного надзора за соблюдением норм и правил эксплуатации самоходных машин и других видов техники в части обеспечения жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды.



По итогам работы за 9 месяцев лучших результатов добились инспекции Пскова и Гдовского района; Пустошкинского, Великолукского районов и города Великие Луки; Бежаницкого, Дедовичского районов; Стругокрасненского, Плюсского районов; Новосокольнического, Локнянского районов.