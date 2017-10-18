Смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда проходит в Псковской области
Организации Псковской области и специалистов по охране труда приглашают принять участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по труду и занятости населения, смотр-конкурс проводится по двум номинациям - «Лучшая организация по охране труда» и «Лучший специалист по охране труда» по результатам деятельности за 2016 и текущий годы.
Чтобы принять участие в смотре-конкурсе, необходимо до 30 октября представить заявку и сведения о показателях работы в комитет, расположенный по адресу: 180004, Псков, Октябрьский проспект, дом 27, e-mail: komtzan@trud.pskov.ru.
Форма заявки и сведений о показателях работы, а также Положение о смотре-конкурсе расположены на сайте комитета в разделе Работодателю «Смотр-конкурс по охране труда».
Консультацию можно получить по телефону: 8(8112) 66-40-63, 66-96-21 у консультанта отдела труда Дмитрия Степанова (e-mail: da.stepanov@trud.pskov.ru).