Дому-музею Ал. Алтаева в Плюсском районе исполнилось 50 лет

20:14, 18 октября 2017, ПАИ

Литературно-мемориальному дому-музею Ал. Алтаева в Плюсском районе исполнилось 50 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Дом-музей русской писательницы Маргариты Ямщиковой (1872-1959), известной под псведонимом Ал. Алтаев, в Логу расположен на высоком берегу реки Плюссы. Это единственный сохранившейся деревянный усадебный дом пушкинского времени, его постройка относится к концу XVIII - началу XIX веков. Барский дом с колоннами, выстроенный в стиле русского деревянного ампира, окружают древние дубы, липы и ели живописного парка.

Сохранился интерьер дома, обстановка, подлинные предметы быта и прикладного искусства, которые передают атмосферу жизни русской провинциальной усадьбы, а литературно-мемориальная экспозиция рассказывает о судьбах трех женщин - М. Ямщиковой, Л. Ямщиковой и О. Гориневской.

Здесь М. Ямщикова создала книги о Репине, Агине, Рафаэле, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Шиллере, Глинке, Чайковском, Бетховене, Сервантесе, Степане Разине, протопопе Аввакуме, патриархе Никоне.