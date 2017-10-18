Места проживания неблагополучных граждан выявлены в куньинской деревне Ушицы

22:10, 18 октября 2017, ПАИ

17 октября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы в рамках проведения сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» и Месячника гражданской обороны осуществили рейд в деревне Ущицы Куньинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проведено обследование 6 жилых домов, по итогам которого выявлены 2 места проживания неблагополучных категорий граждан. По итогам рейда распространены 17 памяток о мерах пожарной безопасности, 17 памяток по действиям населения в случае поступления сигналов по гражданской обороне и 28 листовок на темы «Действия граждан при обнаружении пожара» и «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту».

По результатам проведенного инструктажа 13 проинструктированным под роспись гражданам доведены Правила противопожарного режима в Российской Федерации в части соблюдения требований безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования. Населению деревни Ущицы рассказали об обстановке с пожарами на территории Куньинского района и основных причинах пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.