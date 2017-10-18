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Общество

В Псковской области открыт приём заявок на участие в конкурсе по программе «Умник-2017»

Продолжается приём заявок на конкурс Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе «УМНИК – 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования Псковской области.

В конкурсе могут принять участие физические лица – граждане РФ от 18 до 30 лет включительно, проекты которых обладают научной новизной и актуальностью, а также перспективой коммерциализации и относятся к одному из пяти научных направлений: «Информационные технологии» – Н1, «Медицина будущего» – Н2, «Современные материалы и технологии их создания» – Н3, «Новые приборы и аппаратные комплексы» – Н4, «Биотехнологии» – Н5. 

Победитель конкурса на реализацию проекта получит финансирование в виде гранта объёмом 500 тысяч рублей на два года. 

Первый полуфинал программы «Умник» в Псковской области состоится 16 ноября в Великих Луках (прием заявок - до 14 ноября), второй - 17 ноября в Пскове (прием заявок - до 14 ноября).

Получить дополнительную информацию и подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке.

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