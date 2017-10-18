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Общество

Мост через Сиворицкий ручей будет отремонтирован на трассе Петербург – Псков

В период с 17 по 19 октября на км 61+388 дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией на мосту через ручей Сиворицкий в селе Никольское Гатчинского района Ленинградской области организовано реверсивное движение по одной полосе со светофорным регулированием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». 

Ограничения движения на переправе связаны с производством работ по укладке верхних слоев асфальтобетонного покрытия, а также с обеспечением высокого качества выполняемых работ по ремонту моста. 

Данные работы производятся в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. На участке установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 40 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). 
В рамках ремонта на мосту заменят деформационные швы, асфальтобетонное покрытие, перильное и барьерное ограждения, отремонтируют железобетонные конструкции, установят локальные очистные сооружения. 

Генеральный подрядчик: ООО «Феникс». 

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

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