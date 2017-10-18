Мост через Сиворицкий ручей будет отремонтирован на трассе Петербург – Псков

21:25, 18 октября 2017, ПАИ

В период с 17 по 19 октября на км 61+388 дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией на мосту через ручей Сиворицкий в селе Никольское Гатчинского района Ленинградской области организовано реверсивное движение по одной полосе со светофорным регулированием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения движения на переправе связаны с производством работ по укладке верхних слоев асфальтобетонного покрытия, а также с обеспечением высокого качества выполняемых работ по ремонту моста.

Данные работы производятся в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. На участке установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 40 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

В рамках ремонта на мосту заменят деформационные швы, асфальтобетонное покрытие, перильное и барьерное ограждения, отремонтируют железобетонные конструкции, установят локальные очистные сооружения.

Генеральный подрядчик: ООО «Феникс».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.