Конкурс на оказание маркетинговых услуг проводит Инжиниринговый центр Псковской области

22:27, 18 октября 2017, ПАИ

Автономная некоммерческая организация «Инжиниринговый центр Псковской области» проводит конкурс на оказание маркетинговых услуг и услуг по брендированию/позиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг) предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Подробную информацию о конкурсе, сроках подачи заявок на участие в конкурсе можно получить по ссылке.