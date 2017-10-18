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Экономика

Конкурс на оказание маркетинговых услуг проводит Инжиниринговый центр Псковской области

Автономная некоммерческая организация «Инжиниринговый центр Псковской области» проводит конкурс на оказание маркетинговых услуг и услуг по брендированию/позиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг) предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Подробную информацию о конкурсе, сроках подачи заявок на участие в конкурсе можно получить по ссылке.

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