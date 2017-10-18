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Общество

Капремонт запланирован в зданиях полиции в Пскове и Новоржеве

В административном здании УМВД России по городу Пскову в Комиссаровском переулке, 2 запланирован капитальный ремонт конструкций и текущий ремонт помещений. Соответствующий аукцион размещён на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1млн 915 тыс. 352,06 рубля. Проведение аукциона запланировано на 2 ноября. Работы должны быть выполнены до 12 декабря. 

Также капитальный ремонт ждёт административное здание отдела полиции по Новоржевскому району, расположенного в Новоржеве по улице Пушкина, 125а. Начальная (максимальная) цена контракта - 714 270,66 рубля. Ремонт должен быть завершен до 25 декабря. 

Заказчиком выступает ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Псковской области». Средства на ремонты будут предоставлены из федерального бюджета на 2017 год.

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