Объем уплаченных резидентами ОЭЗ налогов к 2020 году вырастет вдвое

08:10, 19 октября 2017, ПАИ

К 2020 году объем уплаченных налогов резидентами особых экономических зон (ОЭЗ) вырастет в два раза — до 70 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития.

Увеличение произойдет за счет роста численности резидентов ОЭЗ. Ожидается, что их количество составит более 800. В настоящий момент в России насчитывается 26 особых экономических зон.

По мнению экспертов, количество созданных рабочих мест также удвоится и составит 46 тыс. Сейчас количество созданных рабочих мест составило 24,6 тыс. В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что в 2017 году количество резидентов ОЭЗ должно возрасти до 564, а количество созданных рабочих мест увеличится до 25,5 тыс.