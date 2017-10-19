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Общество

Россияне направили более 50% новых кредитов на погашение старых

За восемь месяцев 2017 года россияне направили 54% новых кредитов на рефинансирование старых, в 2014 году этот показатель едва превышал 40%. Это следует из расчетов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет газета «Известия».

В ноябре 2014 года Центробанк на фоне повысившихся инфляционных рисков был вынужден увеличить ключевую ставку на 6,5 процентных пункта, до 17% годовых, что, соответственно, вызвало рост ставки по всем видам кредитов. Сейчас ключевая ставка снижена до 8,5%, что вызвало закономерное падение и розничных кредитных ставок.

На основании базы данных о 66,5 млн заемщиков, ОКБ оценило долю новых кредитов, которые направляются на рефинансирование оформленных в 2014 году под высокие проценты. Так, данный показатель постоянно рос: в 2015 году он увеличился до 50%, в прошлом году — до 52%. Это говорит о тенденции — россияне целенаправленно гасят старые кредиты за счет новых, более дешевых.

По словам экспертов, сейчас благоприятные условия для рефинансирования: можно уменьшить ставку по кредиту на 2–7 процентных пункта. Эта тенденция оздоравливает кредитные портфели банков и сектор в целом, ведь чем меньше в системе риски, тем более дешевыми становятся кредиты.

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