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Происшествия

Жительница Невельского района арестована за «снятие порчи»

В Пскове заключена под стражу жительница Невельского района, завладевшая имуществом псковичей под видом снятия порчи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе следствия установлено, что 9 октября около 14:45, находясь у дома № 52 по Рижскому проспекту в Пскове, злоумышленница под предлогом снятия порчи с ранее незнакомой ей женщины завладела золотыми изделиями последней на общую сумму 17 тыс. рублей.

Решением Псковского городского суда в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела установлена ее причастность к совершению  двух аналогичных преступлений.

Санкция части 2 статьи 159 УК РФ   предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

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