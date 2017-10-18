Жительница Невельского района арестована за «снятие порчи»

09:24, 19 октября 2017, ПАИ

В Пскове заключена под стражу жительница Невельского района, завладевшая имуществом псковичей под видом снятия порчи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе следствия установлено, что 9 октября около 14:45, находясь у дома № 52 по Рижскому проспекту в Пскове, злоумышленница под предлогом снятия порчи с ранее незнакомой ей женщины завладела золотыми изделиями последней на общую сумму 17 тыс. рублей.

Решением Псковского городского суда в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела установлена ее причастность к совершению двух аналогичных преступлений.

Санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.