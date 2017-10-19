На осеннем пленэре в Пушкинских Горах побывали фотографы Псковского колледжа искусств

09:34, 19 октября 2017, ПАИ

В Пушкинских Горах студенты 1-го курса специализации «Фото и видеотворчество» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова провели осенний плэнер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Главной целью поездки, организованной руководителем специализации Николаем Владимировым, стала практика в пейзажной фотосъёмке.

​

Студенты посетили усадьбу Пушкина в Михайловском, усадьбу Ганнибалов в Петровском, также они осмотрели памятник Пушкину в самих Пушкинских Горах, побывали в Святогорском монастыре на могиле поэта, в музее Сергея Довлатова в Березино и в экопарке «Зооград».

«Учащиеся колледжа получили возможность увидеть Пушкиногорье в самое любимое Пушкиным время года. Большое впечатление на них произвела экскурсия в музей Довлатова, которую провела для них Наталия Рясинцева, когда-то работавшая вместе с автором «Заповедника». Особое внимание студентов в экспозиции музея привлекли фотографии писателя, сделанные во время его работы в Пушкинских Горах», - рассказала в колледже.

Кроме того, в экопарке «Зооград» студенты колледжа получили уникальную возможность сфотографировать редких для Северо-Запада России животных.

«Поездка в Пушкинские Горы - это многолетняя традиция нашей специализации. Мы считаем, что золотая осень – лучшее время, чтобы побывать там, получить опыт пейзажной съёмки. Для ребят это не только практика, но и память на всю жизнь, а также расширение кругозора, возможность получить новые знания», - отметил руководитель курса Николай Владимиров.