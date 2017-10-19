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Общество

Российских школьников предложили ежегодно тестировать на наркотики

Министерство образования и науки РФ предлагает проводить социально-психологическое тестирование школьников и студентов каждый год, сообщает РИА Новости.

Проектом приказа предусматривается нововведение, касающееся категории обучающихся, в отношении которых начинается проведение соответствующего тестирования. Социально-психологическое тестирование проводится в отношении лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, начиная с уровня основного общего образования.

Как отмечают представители ведомтсва, реализация проекта не требует дополнительных финансовых расходов.

 

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