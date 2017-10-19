Российских школьников предложили ежегодно тестировать на наркотики
Министерство образования и науки РФ предлагает проводить социально-психологическое тестирование школьников и студентов каждый год, сообщает РИА Новости.
Проектом приказа предусматривается нововведение, касающееся категории обучающихся, в отношении которых начинается проведение соответствующего тестирования. Социально-психологическое тестирование проводится в отношении лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, начиная с уровня основного общего образования.
Как отмечают представители ведомтсва, реализация проекта не требует дополнительных финансовых расходов.