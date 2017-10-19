Михаил Ведерников и Сергей Перников обсудили «точки роста» региона

09:42, 19 октября 2017, ПАИ

18 октября врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с заместителем главы региона Сергеем Перниковым. Они обсудили вопросы развития конкурентоспособности региональной экономики, привлечения в регион инвестиций, реализации целевой программы по внедрению 12 целевых моделей, направленных на упрощение различных процедур в сфере бизнеса, меры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также вопросы сельского хозяйства и другие.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, отдельно Сергей Перников остановился на возможностях особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Моглино». Он рассказал, что площадка в 215 га предусматривает размещение порядка 40 резидентов с общим объемом инвестиций около 25 млрд. рублей и создание порядка 4 тыс. рабочих мест.

На сегодня в ОЭЗ «Моглино» зарегистрировано 8 резидентов. Два из них — компании Nor-Maali и «Сибирский гостинец» — уже реализовали свои инвестпроекты и запустили производство. Официальное открытие лакокрасочного завода запланировано на конец ноября. Еще 6 резидентов находятся в стадии проектирования проектов. По словам Сергея Перникова, до конца года количество резидентов ОЭЗ «Моглино» может вырасти до 12.

Вице-губернатор также рассказал о работе Агентства инвестиционного развития Псковской области, на сопровождении которого находится 68 инвестпроектов с объемом инвестиций порядка 62 млрд рублей.

Михаил Ведерников поинтересовался, как построена работа по повышению инвестиционной привлекательности региона и популяризации ОЭЗ «Моглино» за пределами области. В свою очередь Сергей Перников рассказал о том, что область активно взаимодействует с объединениями предпринимателей Санкт-Петербурга, Москвы и городов-миллионников. С целью привлечения инвесторов регион использует свое выгодное географическое положение, близость к государственной границе, особый административно-налоговый режим, транспортную логистику и кадровый потенциал.

В продолжение разговора врио губернатора поинтересовался у Сергея Перникова возможностью создания за счет внебюджетных средств представительства региона в Санкт-Петербурге с целью более полноценной коммуникации с бизнесом и рекламирования возможностей Псковской области. Вице-губернатор отметил, что при полпредстве СЗФО уже существует площадка для координации работы регионов в этом направлении.

Завершая встречу, Михаил Ведерников поручил Сергею Перникову подготовить развернутую информацию по готовым площадкам для потенциальных инвесторов и тем проектам, которые уже находятся на сопровождении администрации Псковской области.