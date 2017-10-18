Подросток украл продукты из магазина на улице Михайловской в Борисовичах

10:07, 19 октября 2017, ПАИ

Подросток украл продукты из магазина на улице Михайловской в Борисовичах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Михайловской в деревне Борисовичи, поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 16-летнего жителя Пскова, который похитил из магазина продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.