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Общество

Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Пскове и Пушкинских Горах

В Пскове и Пушкинских Горах задержали нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 18 октября, ночью, в Пскове у дома  по улице Юности  полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2114. За рулем легковушки оказался нетрезвый 29-летний пскович.

Кроме того, в тот же день, в Пушкинских Горах по улице Новоржевской на автомашине «Нива-Шевроле» ехал 58-летний местный житель,  также находившийся в состоянии  алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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