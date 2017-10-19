Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Пскове и Пушкинских Горах

09:56, 19 октября 2017, ПАИ

В Пскове и Пушкинских Горах задержали нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 18 октября, ночью, в Пскове у дома по улице Юности полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2114. За рулем легковушки оказался нетрезвый 29-летний пскович.

Кроме того, в тот же день, в Пушкинских Горах по улице Новоржевской на автомашине «Нива-Шевроле» ехал 58-летний местный житель, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.