День открытых дверей пройдет в Псковском филиале Академии ФСИН 22 октября

10:07, 19 октября 2017, ПАИ

22 октября в 10:30 в Псковском филиале Академии ФСИН России пройдет день открытых дверей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Будущие абитуриенты встретятся с руководством Псковского филиала академии и узнают об истории и структуре образовательной организации.

Также гости смогут получить ответы на волнующие вопросы о специальности «Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки «Юриспруденция», по которым будет осуществляться набор в 2018 году, а также об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам об образовании.

Кроме того, в день открытых дверей состоится обзорная экскурсия по территории Псковского филиала академии. Посетителям покажут учебные аудитории, среди которых – зал судебных заседаний, криминалистический полигон и цифровая фотолаборатория, центр деловых игр и ситуационный центр, кабинеты тактико-специальной подготовки, оказания первой помощи и лингафонный кабинет.

Будущие абитуриенты увидят библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, столовую, общежития и спортивный зал. Кроме того, состоится показательное выступление курсантов по применению приемов рукопашного боя. Гостям покажут выставку оружия, специальных средств и криминалистической техники.

Псковский филиал Академии ФСИН России расположен по адресу: Псков, Зональное шоссе, 28.