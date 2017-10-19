Семь человек пострадали в ДТП в Псковской области 18 октября

10:13, 19 октября 2017, ПАИ

18 октября на территории Псковской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В частности, 18 октября в 7:40 в Пскове у дома 34-а по улице Вокзальной 32-летний водитель «Лада-Гранта» сбил четырех пешеходов – 30-летнюю женщину и троих детей, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила незначительные травмы, два мальчика 8-ми и 10-ти лет и 6-летняя девочка с травмами были госпитализированы в Детскую областную больницу.

В тот же день в 18:00 в Великих Луках у дома 29/16 по улице 3-ей Ударной Армии 35-летний водитель «Фольксваген Пассат» столкнулся с двигающейся впереди «Ниссан Микра», за рулем которой находилась 39-летняя женщина. В результате ДТП женщину с полученными травмами госпитализировали в Великолукскую больницу.

Кроме того, также 18 октября в 19:30 в Пскове по 22-летний мотоциклист врезался в стоящий впереди «Форд Фокус», за рулем которого находилась 48-летняя женщина. По инерции «Форд Фокус» врезался в «Хонду CRV», под управлением 50-летнего мужщины. В результате ДТП водитель мотоцикла получил незначительные травмы, не был госпитализирован.

18 октября в 20:00 в Новосокольниках у дома 5-а по улице Загородной водитель «Рено-Сценик» сбил идущего по обочине 58-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход с полученными травмами был госпитализирован. Водитель скрылся с места ДТП.

Кроме того, в тот же день в Псковской области полицейские задержали семерых нетрезвых водителей.