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Общество

Итоги туристического сезона подведет сегодня эксперт в прямом эфире ПАИ-live

Сегодня, 19 октября, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет председатель Общественного совета Псковской области по туризму Светлана Баранова, которая подведет итоги туристического сезона в регионе.

Туризм часто называют одной из главных «точек роста» Псковской области и потенциально значимым источником доходов для бюджета. С развитием туризма связывают развитие городской инфраструктуры, сферы услуг и рынка труда. Насколько удачным стал минувший сезон для туристической отрасли Пскова, сколько туристов побывали в регионе, что делали, сколько денег потратили, как меняется индустрия гостеприимства в преддверии Ганзы-2019, справится ли Псков с ганзейским «туристическим бумом» и будет ли он? Свои вопросы Светлане Барановой можно оставить на странице ПАИ-live.

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