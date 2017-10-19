Итоги туристического сезона подведет сегодня эксперт в прямом эфире ПАИ-live
Сегодня, 19 октября, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет председатель Общественного совета Псковской области по туризму Светлана Баранова, которая подведет итоги туристического сезона в регионе.
Туризм часто называют одной из главных «точек роста» Псковской области и потенциально значимым источником доходов для бюджета. С развитием туризма связывают развитие городской инфраструктуры, сферы услуг и рынка труда. Насколько удачным стал минувший сезон для туристической отрасли Пскова, сколько туристов побывали в регионе, что делали, сколько денег потратили, как меняется индустрия гостеприимства в преддверии Ганзы-2019, справится ли Псков с ганзейским «туристическим бумом» и будет ли он? Свои вопросы Светлане Барановой можно оставить на странице ПАИ-live.