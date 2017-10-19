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Общество

Около 3 тысяч псковичей ежегодно проходят лечение в сосудистом центре

Около 3 тысяч пациентов ежегодно проходят лечение в Региональном сосудистом центре на базе Псковской областной больницы. Об этом сообщил заместитель главврача медучреждения Сергей Калашников 19 октября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Калашников заметил, что зачастую люди обращаются в центр, когда уже накапливается «груз поломок». «Что необходимо помнить - инфаркт и инсульт не рождаются на ровном месте. Граждане, у которых нарушен ритм сердца, сахарный диабет, повышенный холестерин, должны знать, что если не контролировать это все, то они могут пополнить печальную статистику», - сказал специалист. При появлении названных признаков, он посоветовал не медлить с визитом к врачу.

Сергей Калашников рассказал, что всего в областной больнице насчитывается 60 коек для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. «Коек не хватает, мы видим трудности», - сказал он. Средний возраст пациентов с инсультами - 74 года, с инфарктами - 77 лет. «Молодых пациентов становится все больше. Потому что молодежь не очень ходит обследоваться», - обратил внимание замглавврача по сосудистому центру.

Он также подчеркнул, что у всех сердечных заболевание есть свои «маски». «Когда сразу не могут установить диагноз. Поэтому пациент сразу не попадает к нам, а сначала в городскую больницу. Там же есть кардиологи, неврологи, они оказывают качественную помощь», - рассказал Сергей Калашников.

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