Тайны закулисья конкурса «Мисс Псков» увидят зрители Рен-ТВ 19 октября

12:20, 19 октября 2017, ПАИ

19 октября в 19:10 на «Рен-ТВ Псков» выйдет в эфир очередная серия видеодневников конкурса красоты «Мисс Псков 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Зрителям телеканала покажут, как проходил кулинарный мастер-класс участниц в центре науки и спорта «Без предела». Они поделятся своими эмоциями от процесса, в котором принимали участие. Также можно будет подсмотреть за тем, как проходила очередная фотосессия в «Платьях для счастья Olga Grinyuk» и увидеть рубрику «Без комментариев». В ней речь пойдет о встрече конкурсанток с директором модельного агентства «Дива Моделс» Ольгой Васильковой.

Напомним, конкурс красоты «Мисс Псков 2017» состоится в субботу, 25 ноября. В этом году финальное шоу пройдёт спортивно-развлекательном парке «Простория» на Иркутском переулке, 2.