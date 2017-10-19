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Культура

23 октября в Пскове откроется выставка «За что! Боролись?..»

23 октября в 16:00 в галерее «Дом на набережной» (Советская набережная, дом 9) в Пскове состоится открытие выставки «За что! Боролись?..»  Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы экспозиции из движения «ПсковАРТ», выставка посвящается 100-летию Октябрьской социалистической революции.

Участники экспозиции - Анатолий Жбанов, Эдуард Шарипов, Александр Стройло, Анатолий Горев, Александр Александров, Валентин Решетов, Александр Визиряко, Константин Воронов, Александр Донецкий, Дмитрий Яблочкин, Александр Лебедев, Роман Степанов и другие.

Выставочный проект «За что боролись?» осуществлен в традициях движения «ПсковАРТ». Он объединил художников разных стилей и техник, диаметрально противоположных, творческих устремлений. «Философская отстраненность и политическая сатира, прямое высказывание и шифр, пафос и ирония, наивность и метафора сложились в пространстве галереи «Дом на набережной» в своего рода причудливый изобразительный «макрокосм», наполненный символами и знаками, без которых Век революции утрачивает свой неповторимый цвет, своеобразие и смысл», - отметили организаторы.

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