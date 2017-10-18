Молодые люди обокрали два дачных дома в Себежском районе

11:32, 19 октября 2017, ПАИ

В Себежском районе по подозрению в совершении дачных краж задержаны двое граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, вечером 18 октября из двух дачных домов в деревне Желуды Себежского района путем срыва навесных замков была совершена кража различного имущества.

Местные жители заметили появившихся в окрестностях неизвестных, которые приехали на автомобиле ВАЗ-2112, и сразу же сообщили об этом своему участковому уполномоченному.

Прибыв на место происшествия, старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Себежский» Игорь Завилейский по подозрению в кражах из дачных домов задержал безработных 25-летнего молодого человека и 20-летнюю девушку. Выяснилось, что проживают они в поселке Идрица. Похищенное изъято. Ведется проверка.

Отметим, что майор полиции Игорь Завилейский в службе участковых работает уже более 15 лет. «Его хорошо знают жители района и нередко обращаются за помощью. При активном содействии населения Игорь Викторович за прошедшие годы раскрыл уже не одно преступление», - рассказали в ведомстве.