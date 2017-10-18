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Молодые люди обокрали два дачных дома в Себежском районе

В Себежском районе по подозрению в совершении дачных краж задержаны двое граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, вечером 18 октября из двух дачных домов в деревне  Желуды Себежского района путем срыва навесных замков была совершена кража различного имущества.

Местные жители заметили появившихся в окрестностях неизвестных, которые приехали  на автомобиле ВАЗ-2112, и сразу же сообщили об этом  своему участковому уполномоченному.

Прибыв на место происшествия, старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Себежский» Игорь Завилейский  по подозрению в  кражах из дачных  домов задержал безработных 25-летнего молодого человека и 20-летнюю девушку. Выяснилось, что  проживают они  в поселке Идрица. Похищенное изъято. Ведется проверка.

Отметим, что майор полиции Игорь Завилейский в службе участковых работает уже более 15 лет. «Его  хорошо знают  жители  района и нередко обращаются за помощью. При активном содействии  населения Игорь Викторович за прошедшие годы  раскрыл уже не одно преступление», - рассказали в ведомстве.

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