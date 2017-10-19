Следователи-криминалисты отмечают профессиональный праздник

11:42, 19 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 19 октября, в России профессиональный праздник отмечают следователи-криминалисты. Службы криминалистики в СССР начали работать с 19 октября 1954 года в каждой областной и республиканской прокуратуре. Сейчас следователи-криминалисты трудятся в органах Следственного комитета Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Следователи-криминалисты, в первую очередь, занимаются организацией раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности, оказанием методической и практической помощи следователям при расследовании уголовных дел.

В следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области под руководством полковника юстиции Владимира Попова трудятся его заместитель, два старших следователя-криминалиста, два следователя-криминалиста, а также два эксперта экономического профиля, эксперта-полиграфолога и инспектор (психолог).

Особое внимание криминалисты уделяют применению криминалистической техники. Так, в практической деятельности они используют как традиционные или классические виды оборудования (металлоискатели, комплекты фонарей), так и высокотехнологичное современное оборудование, в частности – цианакрилатную камеру. Она позволяет выявлять невидимые следы пальцев рук.

По словам специалистов, при раскрытии особо тяжких преступлений против личности, прежде всего убийств, все шире применяется такой способ выявления виновного лица, как массовый ДНК-скрининг, когда на причастность к совершению преступления проверяется большое количество населения, попадающего под криминалистические признаки виновного лица.

В арсенале криминалистов находится мобильный комплекс UFED, который позволяет считывать информацию с мобильных устройств и восстанавливать удаленные пользователем файлы. Также следователи-криминалисты проводят стажировку молодых следователей, поступивших на службу, и тематические семинары в целях повышения профессионального уровня следователей следственного управления области.

На постоянной основе следователи-криминалисты следственного управления СК России по Псковской области выезжают на места преступлений для участия в осмотре места происшествия, в том числе на все совершенные на территории региона убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, изнасилования и другие происшествия.