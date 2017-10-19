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Общество

День лицеиста отмечают в Пскове

19 октября в образовательных учреждениях Пскова проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню лицеиста. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в большинстве школ к этому дню приурочены посвящения в лицеисты, например, в Гуманитарном лицее, Погранично-таможенно-правовом лицее, лицее «Развитие», Техническом лицее и других.

Фото pskovgorod.ru

В социально-экономическом лицее № 21 имени  Героя России С. В. Самойлова в школьном музее боевой славы накануне прошло посвящение в первоклассники, которые получили памятные подарки и значки с символикой лицея. В этом году в лицее пять первых классов.

А старшеклассники этого лицея поехали в Пушкинские Горы, Изборск и Печоры на познавательные квесты и соревнования за звание лицеиста.

С 17 по 27 октября в Псковском гуманитарном лицее проходят торжественные мероприятия, посвященному этому празднику. Разработана целая программа для учащихся всех классов. Так, кроме посвящения в лицеисты ребят ожидают интеллектуальные и научные игры, поэтический конкурс, литературно-музыкальная гостиная, шахматный турнир и другие состязания.

Фото pskovgorod.ru

Накануне праздничной даты старшеклассники Технического лицея посетили с экскурсиями Царскосельский лицей и Пушкинские Горы, восьмиклассники послушали лекцию «Игровое программирование». Сегодня учащихся ПТЛ не только посвящают в лицеисты, но и проводят для них «Математическую регату», мастер - классы по интересам «Без предела» в «Простории».

Учащиеся лицея экономики и основ предпринимательства № 10 подготовили целую театрализованную программу «Видение Царскосельского лицея глазами каждого класса», а старшеклассники Погранично-таможенно-правового лицея сегодня проходят «огонь, воду и медные трубы» за право называться лицеистами, и сегодня им с напутственными словами вручат символ лицея - знак ПТПЛ.

Добавим, Всероссийский день лицеиста, отмечаемый в России ежегодно 19 октября, обязан своим появлением учебному заведению, которое известно каждому образованному человеку. Именно 19 октября (по старому стилю) 1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию.

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