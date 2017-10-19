Врач рекомендовал псковичам не ждать Скорую, а добираться в больницу самостоятельно

11:28, 19 октября 2017, ПАИ

Заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по сосудистому центру Сергей Калашников рекомендовал жителям региона не дожидаться приезда Скорой помощи, а при наличии личного транспорта самостоятельно ехать в медучреждение. Об этом он заявил на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 19 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Калашников также отметил, что существует лекарства против инсульта – это тромболитики, препараты, которые растворяют тромбы и дают шанс на полное восстановление. Введение тромболитиков, рассказал он, происходит в больнице, после установления диагноза и в случае отсутствия противопоказаний. «Это просто укол, инъекция, проводится в течение часа», - добавил врач.

Тем же, кто имеет гипертонию, сахарный диабет и подобные заболевания, Сергей Калашников рекомендовал принимать назначенные лекарства, потому что «мы пока не научились болезни устранять, мы можем только контролировать». Врач дал несколько советов, как избежать появления тромбов и бляшек: ограничить потребление еды с большим количеством поваренной соли, спасть не менее 8 часов, ежедневно проходить не менее 5 километров. «50 граммов шоколада в день - тоже хорошая профилактика», - добавил он.