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Общество

Врач рекомендовал псковичам не ждать Скорую, а добираться в больницу самостоятельно

Заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по сосудистому центру Сергей Калашников рекомендовал жителям региона не дожидаться приезда Скорой помощи, а при наличии личного транспорта самостоятельно ехать в медучреждение. Об этом он заявил на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 19 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Калашников также отметил, что существует лекарства против инсульта – это тромболитики, препараты, которые растворяют тромбы и дают шанс на полное восстановление. Введение тромболитиков, рассказал он,  происходит в больнице, после установления диагноза и в случае отсутствия противопоказаний. «Это просто укол, инъекция, проводится в течение часа», - добавил врач.

Тем же, кто имеет гипертонию, сахарный диабет и подобные заболевания, Сергей Калашников рекомендовал принимать назначенные лекарства, потому что  «мы пока не научились болезни устранять, мы можем только контролировать». Врач дал несколько советов, как избежать появления тромбов и бляшек: ограничить потребление еды с большим количеством поваренной соли, спасть не менее 8 часов, ежедневно проходить не менее 5 километров. «50 граммов шоколада в день - тоже хорошая профилактика», - добавил он.

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