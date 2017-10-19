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Общество

Врачи псковского сосудистого центра: У «Гугла» лучше не лечиться

Заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по сосудистому центру Сергей Калашников рекомендовал псковичам не ходить за рекомендациями в «Гугл» и не заниматься самолечением. Об этом он сообщил на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 19 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации,

Главврач областного Центра медицинской профилактики Мария Отраднова посоветовала не лениться сдавать анализы на холестерин, контролировать уровень плохого и хорошего холестерина. «Если делать все вовремя, то лечение обойдется дороже и наоборот», - отметил она, подчеркнув, что «любая терапия должна назначаться специалистами».

«Не «Гуглом», соседями или самим человеком, а только врачом. К сожалению, люди торопятся и не хотят слушать: «Дайте мне все лекарства и я пойду», - констатировала Мария Отраднова.

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