27 случаев заражения туберкулезом выявили в Новоржевском районе в этом году

18:04, 19 октября 2017, ПАИ

В этом году в Новоржевском районе выявили 27 случаев заражения туберкулезом среди взрослых и один случай детского инфицирования в прошлом году. Такие данные озвучила заместитель главного врача по филиалу «Новоржевский» Пушкиногорской межрайонной больницы Татьяна Коновалова в ходе обсуждения проблем туберкулеза в администрации Новоржевского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста, во встрече участвовали представители Псковского Красного Креста, главы сельских поселений, руководители учреждений и организаций здравоохранения, образования и социальной службы района.

Обращаясь к участникам встречи, заместитель главы администрации района Валентина Смирнова подчеркнула важность проведения периодического выездного флюорографического обследования населения, а также необходимость повышения роли социальной службы в организации мероприятий, направленных на профилактическую работу среди населения.

Татьяна Коновалова также отметила трудности, с которыми можно столкнуться при проведении профилактического осмотра, такие как: отсутствие возможности пройти флюорографию ввиду возраста или немобильности гражданина, трудности с подключением флюорографической установки к электросети на местах. На что заместитель главы администрации района Валентина Смирнова ответила, что в ближайшее время состоятся отдельные встречи с представителями социальной службы, главами волостей, энергоснабжающими организациями для определения лучшего взаимодействия и достижения высоких показателей охвата флюорографией в этом году.

В свою очередь Петр Василевский, председатель Псковского Красного Креста, предложил участникам заседания принять участие в социальном проекте «Здоровым быть стильно!». При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде гранта администрацией Псковской области. Он отметил, что многогранная деятельность аналогичных проектов с 2011 года лучшим образом повлияла на результаты охвата профилактическим флюорографическим обследованием населения в районах Псковской области. В отдельных районах, принимавших участие в проектах Псковского Красного Креста по борьбе с туберкулезом, показатель охвата флюорографическим обследованием населения возрос в 2-3 раза и составляет 60-70%, при среднем по области - 55%.

В своем выступлении Петр Василевский также отметил весомую роль всех участников профилактического обследования и обратил внимание на необходимость повышения роли социального партнерства и координации деятельности всех заинтересованных сторон в организации мероприятий, направленных на профилактическую работу среди населения района и привлечения волонтеров в информационную деятельность и оповещение населения о предстоящем обследовании. Петр Василевский заверил, что для мотивации населения все, пожелавшие позаботиться о своем здоровье и прошедшие обследование, получат в качестве вознаграждения продуктовые наборы от Псковского Красного Креста.

«Во время обсуждения деталей взаимодействия в зале не было ни одного равнодушного к решению наболевших вопросов. Состоялся конструктивный разговор о подключении всех заинтересованных сторон к подготовке флюорографического осмотра, в том числе вклад в подготовку от систем образования, здравоохранения, социальной службы и правоохранительных органов района», - отметили в Красном Кресте.

По итогам заседания была принята резолюция, в которой определены основные задачи, обеспечивающие эффективную работу выездного флюорографического обследования и увеличения охвата профилактическим обследованием жителей Новоржевского района. Флюорографическое обследование в Новоржевском районе стартует 13 ноября и продлится в течение недели.