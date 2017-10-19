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Общество

«Сказки про глазки» прочтут детям в Псковской областной библиотеке для незрячих

20 октября в 14:00 в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (Набат, 5) пройдет познавательная игровая программа «Сказки про глазки», посвященная Международному дню зрения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Гостями библиотеки станут учащиеся начальных классов коррекционной школы № 6 для детей с задержкой психического развития. В игровой форме дети узнают о строении человеческого глаза, что опасно для здоровья глаз, а что полезно для зрения. Для лучшего усвоения материала ребятам будут прочитаны стихи и сказки, а также показаны кукольные мини-спектакли.

Во второй части встречи библиотекари покажут детям упражнения для глаз, направленные на снятие зрительного напряжения, расскажут о правилах гигиены и ухода за глазами. Кроме того, 19 и 21 октября программа «Сказки про глазки» пройдет в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе № 7 III-IV видов для детей с нарушениями зрения для учащихся начальных классов.

Напомним, что Всемирный день зрения отмечается ежегодно во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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