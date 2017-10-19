Жители Псковской области могут получить услуги Пенсионного фонда в МФЦ

16:36, 19 октября 2017, ПАИ

Жители Псковской области могут получить услуги Пенсионного фонда в филиалах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении Пенсионного Фонда России по Псковской области.

По словам специалистов, система «одного окна» существенно упрощает получение гражданами нескольких услуг одновременно и заметно экономит время. Для решения этих задач в 2014 году в регионе был создан Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день филиалы МФЦ работают во всех городах и районах области.

В рамках совершенствования работы по оказанию государственных услуг населению специалисты ПФР регулярно проводят теоретическое и практическое обучение сотрудников МФЦ по порядку предоставления услуг Пенсионного фонда, знакомят с новациями в пенсионном законодательстве.

Сегодня жители области могут обратиться в МФЦ за получением следующего перечня услуг ПФР:

- Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

- Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала;

- Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат);

- Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства;

- Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;

- Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации;

- Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

- Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования;

- Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним.

Всего в 2017 году в МФЦ за получением услуг ПФР уже обратилось более тысячи жителей региона. Наиболее востребованными являются услуги по выдаче сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК) и распоряжению средствами МСК.

Напомним, что услуги Пенсионного фонда можно получить в электронном виде. Достаточно зарегистрироваться на портале Госуслуг и получить подтвержденную учётную запись, посетив клиентскую службу территориальных органов Пенсионного фонда или МФЦ. Полученные в ходе регистрации логин и пароль можно использовать и для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, содержащий расширенный перечень электронных услуг ПФР. Кроме этого, получать услуги ПФР также можно через бесплатное мобильное приложение.