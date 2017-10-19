0
15:55
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
15:32
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
15:00
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:16
Врач из Луганска вошла в число претендентов на премию «Народное признание»
14:13
Торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:53
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности
12:20
Тайны закулисья конкурса «Мисс Псков» увидят зрители Рен-ТВ 19 октября
Еще новости
  • Коротко
Общество

Жители Псковской области могут получить услуги Пенсионного фонда в МФЦ

Жители Псковской области могут получить услуги Пенсионного фонда в филиалах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении Пенсионного Фонда России по Псковской области.

По словам специалистов, система «одного окна» существенно упрощает получение гражданами нескольких услуг одновременно и заметно экономит время. Для решения этих задач в 2014 году в регионе был создан Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день филиалы МФЦ работают во всех городах и районах области.

В рамках совершенствования работы по оказанию государственных услуг населению специалисты ПФР регулярно проводят теоретическое и практическое обучение сотрудников МФЦ по порядку предоставления услуг Пенсионного фонда, знакомят с новациями в пенсионном законодательстве.

Сегодня жители области могут обратиться в МФЦ за получением следующего перечня услуг ПФР:

- Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

- Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала;

- Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат);

- Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства;

- Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;

- Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации;

- Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

- Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования;

- Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним.

Всего в 2017 году в МФЦ за получением услуг ПФР уже обратилось более тысячи жителей региона. Наиболее востребованными являются услуги по выдаче сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК) и распоряжению средствами МСК.

Напомним, что услуги Пенсионного фонда можно получить в электронном виде. Достаточно зарегистрироваться на портале Госуслуг и получить подтвержденную учётную запись, посетив клиентскую службу территориальных органов Пенсионного фонда или МФЦ. Полученные в ходе регистрации логин и пароль можно использовать и для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, содержащий расширенный перечень электронных услуг ПФР. Кроме этого, получать услуги ПФР также можно через бесплатное мобильное приложение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
19 октября 2017
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
19 октября 2017
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
19 октября 2017
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Врач из Луганска вошла в число претендентов на премию «Народное признание»
19 октября 2017
Врач из Луганска вошла в число претендентов на премию «Народное признание»
Торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 октября 2017
Торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности
19 октября 2017
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности
Тайны закулисья конкурса «Мисс Псков» увидят зрители Рен-ТВ 19 октября
19 октября 2017
Тайны закулисья конкурса «Мисс Псков» увидят зрители Рен-ТВ 19 октября
Итоги туристического сезона подведет сегодня эксперт в прямом эфире ПАИ-live
19 октября 2017
Итоги туристического сезона подведет сегодня эксперт в прямом эфире ПАИ-live

Идет загрузка...