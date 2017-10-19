Стратегию борьбы с ветровалами обсудили в Себеже

12:44, 19 октября 2017, ПАИ

В Себеже по инициативе Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды прошло расширенное совещание, посвященное разработке стратегии по устранению последствий ветровалов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центра защиты леса Новгородской области.

В совещании приняли участие представители профильного комитета, лесничеств, администрации Себежского муниципального района, а также арендаторы лесных участков. Филиала ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Новгородской области» представляли директор Роман Глебов и его заместитель Михаил Поликарпов.

На совещании выступили представители лесничеств, которые доложили о характере повреждения насаждений в результате ветровала в августе и сентябре и принимаемых мерах.

Роман Глебов озвучил масштабы повреждений лесов и их территориальное местоположение. Далее были определены первостепенные задачи на ближайшее время. Участники совещания обсудили возможные пути их решения в рамках действующего законодательства.

По итогам совещания выработаны шаги по ликвидации последствий ветровала и определены необходимые мероприятия для всех заинтересованных сторон.

«Сегодня в рамках ведения государственного лесопатологического мониторинга мы фиксируем повреждение лесов в результате ураганных ветров на площади более 600 гектар в Себежском, Невельском и Новосокольническом районах», – заявил Роман Глебов. - В ходе совещания обсудили меры для оперативной ликвидации последствий с целью снижения экономического и экологического ущерба».