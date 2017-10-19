0
12:20
Тайны закулисья конкурса «Мисс Псков» увидят зрители Рен-ТВ 19 октября
10:37
Итоги туристического сезона подведет сегодня эксперт в прямом эфире ПАИ-live
09:49
На заборе тоже написано
09:34
На осеннем пленэре в Пушкинских Горах побывали фотографы Псковского колледжа искусств
22:17
Капремонт запланирован в зданиях полиции в Пскове и Новоржеве
18:35
Жильцы дома №38 по Октябрьскому проспекту в Пскове пожаловались на затянувшийся капремонт (ВИДЕО)
17:56
Группа «Пикник» выступит в Пскове с программой «Искры и канкан»
Еще новости
Общество

Стратегию борьбы с ветровалами обсудили в Себеже

В Себеже по инициативе Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды прошло расширенное совещание, посвященное разработке стратегии по устранению последствий ветровалов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центра защиты леса Новгородской области.

В совещании приняли участие представители профильного комитета,  лесничеств, администрации Себежского муниципального района, а также арендаторы лесных участков. Филиала ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Новгородской области» представляли директор Роман Глебов  и его заместитель Михаил Поликарпов.

На совещании выступили представители лесничеств, которые доложили о характере повреждения насаждений в результате ветровала в августе и сентябре и принимаемых мерах.

Роман Глебов озвучил масштабы повреждений лесов и их территориальное местоположение. Далее были определены первостепенные задачи на ближайшее время. Участники совещания обсудили возможные пути их решения в рамках действующего законодательства.  

По итогам совещания выработаны шаги по ликвидации последствий ветровала и определены необходимые мероприятия для всех заинтересованных сторон.

«Сегодня в рамках ведения государственного лесопатологического мониторинга мы фиксируем повреждение лесов в результате ураганных ветров на площади более 600 гектар в Себежском, Невельском и Новосокольническом районах», – заявил  Роман Глебов. - В ходе совещания обсудили меры для  оперативной ликвидации последствий с целью снижения экономического и экологического ущерба».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Тайны закулисья конкурса «Мисс Псков» увидят зрители Рен-ТВ 19 октября
19 октября 2017
Тайны закулисья конкурса «Мисс Псков» увидят зрители Рен-ТВ 19 октября
Итоги туристического сезона подведет сегодня эксперт в прямом эфире ПАИ-live
19 октября 2017
Итоги туристического сезона подведет сегодня эксперт в прямом эфире ПАИ-live
На осеннем пленэре в Пушкинских Горах побывали фотографы Псковского колледжа искусств
19 октября 2017
На осеннем пленэре в Пушкинских Горах побывали фотографы Псковского колледжа искусств
Капремонт запланирован в зданиях полиции в Пскове и Новоржеве
18 октября 2017
Капремонт запланирован в зданиях полиции в Пскове и Новоржеве 1
Жильцы дома №38 по Октябрьскому проспекту в Пскове пожаловались на затянувшийся капремонт (ВИДЕО)
18 октября 2017
Жильцы дома №38 по Октябрьскому проспекту в Пскове пожаловались на затянувшийся капремонт (ВИДЕО)
Группа «Пикник» выступит в Пскове с программой «Искры и канкан»
18 октября 2017
Группа «Пикник» выступит в Пскове с программой «Искры и канкан»
Пятеро жителей Пушкинских Гор, спасшие детей на пожаре, выдвинуты на «Народное признание»
18 октября 2017
Пятеро жителей Пушкинских Гор, спасшие детей на пожаре, выдвинуты на «Народное признание» 1
Фотосессия «в платьях для счастья» прошла у участниц конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
18 октября 2017
Фотосессия «в платьях для счастья» прошла у участниц конкурса красоты «Мисс Псков 2017»

Идет загрузка...