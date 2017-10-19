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Политика

Жилищно-коммунальное хозяйство Пскова полностью готово к зиме

Сегодня, 19 октября, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обсудил социально-экономическую и общественно-политическую ситуации, а также основные проблемные вопросы с главой Пскова Иваном Цецерским. Глава Пскова заявил, что коммунальное хозяйство города полностью готов к зиме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Иван Цецерский подчеркнул, что в целом ситуация в областной столице стабильная, показатель этому — выборы в Псковскую городскую Думу, прошедшие 10 сентября. Напомним, что по итогу голосования сохранен пятилетний статус-кво партии «Единая Россия».

Кроме того, по словам Ивана Цецерского, в областном центре завершается реализация проектов по благоустройству дворов и ремонту дорог, идет работа по формированию бюджета. По прогнозам финансистов, доходная часть бюджета-2018 сохранится на уровне этого года и составит порядка 4 млрд рублей, рассказал он.

Среди острых вопросов, требующих поддержки со стороны руководства региона, глава Пскова назвал строительство нового полигона твёрдых бытовых вопросов, необходимость окончания работ по строительству подземного водозабора, а также ряд проектов, которые планируется реализовать в рамках подготовки к Ганзе-2019, в том числе связанных с капитальным ремонтом 69 аварийных жилых домов. По данному блоку вопросов Михаил Ведерников проведет отдельные встречи.

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