Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности

12:53, 19 октября 2017, ПАИ

19 октября в Пскове состоялось торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, лучшие работники отрасли получили ведомственные и региональные награды, благодарности.

Вице-губернатор Сергей Перников отметил: «Для Псковской области сельское хозяйство - не просто приоритет в развитии экономики, но и, наверное, регионооразующая часть нашей жизни. Это не только экономика, производство и реализация продукции, но и определенный образ жизни и культуры Псковской области. Для региона, в котором 50% населения сосредоточено в районах, важно, чтобы сельское хозяйство развивалось динамично и составляло каркас, основу жизни».

По его словам, труд работников сельского хозяйства нелегок, содержит массу рисков и зависит от многих внешних факторов. «Благодарю вас, что в этом непростом, в плане погодных условий, году мы смогли достойно выполнить поставленные задачи. Благодаря вашим усилиям нам удалось достичь стабильных результатов. За это вам огромное спасибо и низкий поклон», - сказал Сергей Перников.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство власти Псковской области рассматривают как стратегическую отрасль. Как сообщил замгубернатора, последние 6 лет сельское хозяйство региона демонстрирует устойчивый рост и по этому показателю Псковская область является лучшей на Северо-Западе и одной из лучших в России. «Это достигается вашим огромным трудом. Продукцию области знают за пределами региона. Могу сказать по собственному опыту, что даже на федеральном уровне нашу продукцию знают. Объективно вы являетесь флагманом региона, - заявил Сергей Перников. - Нам в непростых условиях по растениеводству, овощеводству, животноводству удалось добиться показателей, на которые мы рассчитывали. Практически все предприятия региона работают стабильно. Значительное количество предприятий являются прибыльными».

Отдельно он отметил работу таких предприятий, как: «Идаванг», «ПсковАгроИнвест», Великолукский свиноводческий комплекс, «Тригорское», КФХ «Витязь», ФХ «Громов», «Слактис», «Добручи», «Красное знамя», «Назия», «Металлист».

Вице-губернатор добавил, что администрация области продолжит поддерживать сельское хозяйство. «На будущий год планируем участвовать в программе по мелиорации, вводить в оборот новые земли», - пообещал Сергей Перников и поблагодарил также ветеранов отрасли.