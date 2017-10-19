Угон велосипеда, кражи денег и лодочного мотора раскрыли псковские полицейские

13:03, 19 октября 2017, ПАИ

Полицейские раскрыли угон велосипеда, кражу денег и лодочного мотора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, днём 15 октября в деревне Оленино Бежаницкого района из дома местной жительницы были похищены денежные средства. В данном преступлении подозревается 63-летняя пенсионерка, проживающая в этой же деревне. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

Также в деревне Луг Гдовского района из сарая украли лодочный мотор. Ущерб составил 8 тысяч рублей. В совершении этой кражи подозревается 20-летний безработный житель деревни Самолва Гдовского района.

Кроме того, 18 октября в Опочке от дома на площади Советской угнали велосипед. Вскоре полиция задержала подозреваемого 57-летнего безработного местного жителя. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.