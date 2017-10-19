Активисты ОНФ в Псковской области держат на контроле качество ремонта «убитых» дорог в регионе

18:06, 19 октября 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области актуализировали информацию о состоянии участков автомобильных дорог, отмеченных на карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». К настоящему времени выполнены работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на 32 участках дорог, работа ведется на 20 участках, ямочный ремонт выполнен на восьми участках дорог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Общественники держат на контроле качество проводимого ремонта. К сожалению, есть негативные примеры. В Пскове были зафиксированы факты укладки асфальта в дождь на улице Вокзальной у дома №56 и на Ольгинском мосту. Представители движения «Убитые дороги» обратили внимание на нарушение технических регламентов при проведении дорожных работ на указанных объектах. Член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев обратился к прокурору региона с просьбой провести проверку исполнения требований законодательства в сфере дорожной деятельности по данным фактам, привлечь виновных лиц к ответственности и обязать устранить нарушения за счет подрядчика при наступлении благоприятных погодных условий», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

По информации, поступившей в региональное отделение ОНФ из администрации Псковской области, в планах ремонтных работ на текущий год еще остается ряд участков дорог, ремонт которых предполагается завершить до конца года. Активисты Народного фронта взяли на особый контроль качество работ.

На данный момент на карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» нанесено 165 дорог, часть из которых уже отремонтирована либо на них произведен ямочный ремонт. Активисты регионального отделения ОНФ не ограничиваются выявлением проблемных дорог, в настоящее время ведется мониторинг качества отремонтированных участков.