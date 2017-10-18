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Соцсфера

Разработать допмеры по продлению активного долголетия пожилых людей поручила Вера Емельянова

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела селекторное совещание с представителями региональных общественных организаций и местных отделений партии «Единая Россия» по вопросам реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В заседании также приняли участие член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова, начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян, депутаты Псковского областного Собрания и руководство отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области.

Вера Емельянова отметила, что в силу различных причин количество людей старшего поколения в ближайшее время будет увеличиваться, поэтому вся инфраструктура и все социальные проекты необходимо ориентировать на то, чтобы продлить активное долголетие граждан пожилого возраста. В связи с этим в регионе необходимо принять дополнительные меры по обеспечению доступности социальных, медицинских, образовательных и иных видов услуг, включая организацию досуга.

Основные направления деятельности по улучшению качества жизни пожилых граждан определены в «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», отметила сенатор Елена Бибикова. Среди них — вовлечение граждан пенсионного возраста в активную жизнь посредством участия в общественных организациях, различных видов посильных работ, волонтерской деятельности, а также оказание помощи тем, кто в ней нуждается. Ответственность за долголетие граждан в Стратегии возлагается не только на органы законодательной и исполнительной власти, бизнес, общественные организации, но и на самих граждан, подчеркнула Елена Бибикова.

Часть качественных социальных услуг сегодня успешно могут оказывать социально ориентированные некоммерческие организации, считает Армен Мнацаканян. Например, благодаря подписанному администрацией Псковской области соглашению с благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» в одном из интернатов области открывается геронтологическое отделение, которое будет оказывать помощь людям пожилого возраста. При этом руководитель ведомства обратил внимание на эффективность созданных в регионе мер социальной помощи людям старшего поколения, особо отметив работу мобильных бригад медико-социального обслуживания населения и службы социальных участковых.

Также в регионе активную работу с представителями старшего поколения проводят Пенсионный фонд, реготделение Союза пенсионеров России, волонтеры, в том числе по линии проекта «Единой России» «Старшее поколение».

Подводя итог, Вера Емельянова попросила участников совещания сформулировать предложения по совершенствованию помощи людям старшего поколения в регионе.

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