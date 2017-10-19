В Госдуме предлагают сажать педофилов пожизненно

13:51, 19 октября 2017, ПАИ

Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая предложила установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет. Об этом она заявила на заседании рабочей группы по законопроекту, ужесточающего ответственность для педофилов, пишет «Российская газета».

Под контролем Ирины Яровой в Госдуме разрабатываются поправки против педофилов. Кроме пожизненного заключения, в частности, предлагается ужесточить ответственность за развратные действия для лиц, работающих с детьми, - до 15 лет лишения свободы. Развратные действия с несовершеннолетним с использованием своего служебного положения впервые предлагается отнести к особо тяжким преступлениям.

Предлагается ввести уголовную ответственность для тех, кто не сообщил о преступлениях против детей. Еще одно новшество - приостановление сроков давности по преступлениям, которые совершены в отношении малолетних, до достижения ими совершеннолетия. «Мы обеспечиваем возможность привлечения к уголовной ответственности виновных, когда жертвы, уже став совершеннолетними, об этом рассказывают», - пояснила парламентарий.

В законопроекте также впервые предлагается установить дополнительное отягощающее вину обстоятельство: если преступление совершается лицами, проживающими с детьми. Ирина Яровая уверена, что для таких преступников суд не может выносить минимальное наказание.

Отдельно она выделила интернет, использование которого в преступных целях позволяет совершать преступления в отношении сразу множества потенциальных жертв. «Поэтому вводим как отягощающее вину обстоятельство распространение порнографических материалов среди детей в интернете и отдельную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет», - сказала депутат.