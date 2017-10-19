Покровские встречи пройдут в Пскове

14:07, 19 октября 2017, ПАИ

20 октября в 14:00 в Свято-Тихоновской православной гимназии (Красноармейская набережная, 17/1) состоятся традиционные Покровские встречи, которые проходят в рамках программы «Светлый праздник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной библиотеки. Покровские встречи откроют учащиеся Свято-Тихоновской православной гимназии, которые исполнят песнопения, посвященные празднику Покрова.

Участники Покровских встреч — школьники города — познакомятся с книгой писателя Юрия Вронского (1928-2008) «Юрьевская прорубь». Книга рассказывает о событиях в Юрьеве Ливонском (Дерпте, ныне Тарту), случившихся 8 января 1472 года. По решению епископского суда (главой Дерпта был католический епископ) за отказ перейти в унию в крещенской проруби реки Омовжи (Эмайыги) были утоплены священник Никольской церкви Исидор и 72 его прихожанина, включая женщин и детей. Весной их тела были найдены нетленными на берегу реки.

При написании книги автор использовал рукописный памятник XV века «Страдания святого священномученика Исидора», написанный современником событий, и «Житие Исидора Юрьевского» псковского писателя XVI века Василия-Варлаама, принадлежащего к кругу Митрополита Макария, составителя Великих Четьих Миней.



Никольская церковь находилась в Русском конце Дерпта и в административном отношении подчинялась псковской церковной организации, так как именно псковичи составляли большинство русских купцов, ведущих торговлю через Дерпт.

Примечательно, что ранее этих событий другой священник дерптской Никольской церкви, Иона, спасаясь от преследований ливонцев, пришел с семьей в Печеры, где стал основателем Псково-Печерского монастыря.

Встреча завершится викториной, которую подготовят и проведут студенты факультета образовательных технологий и дизайна Псковского государственного университета.

Приглашаются все желающие. Контактные телефоны: 8 (8112) 68-21-43, 68-20-19, 68-21-93.

