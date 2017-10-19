Современный лесоперерабатывающий комплекс может появиться в Пустошкинском районе

14:33, 19 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 19 октября, состоялось заседание инвестиционной комиссии администрации региона под председательством заместителя губернатора Псковской области Сергея Перникова. На ней было рассмотрено пять инвестиционных проектов, один из которых признан стратегическим. Им стал проект ООО «Алавия» по созданию современного лесоперерабатывающего комплекса в Пустошкинском районе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региона, предприятие намерено заниматься заготовкой и глубокой переработкой древесины, производством щепы и пеллет (топливных гранул). Представители инвестора рассказали, что производство будет полностью автоматизированным, безотходным и экологически безопасным. На предприятии будет работать около 50 сотрудников, предполагаемая средняя заработная плата — 40 тыс. рублей. Общий объем инвестиций проекта составляет 550 млн рублей. Сроки реализации — 2017-2021 годы.

Представитель ООО «ВСГЦ» рассказал о строительстве в регионе селекционно-генетического центра по свиноводству и созданию свиноводческого комплекса на 240 тыс. товарных свиней в год. Проект уже начал реализацию в 2016 году, были созданы рабочие площадки в Великолукском, Усвятском и Невельском районах, на которых планируется открыть 625 рабочих мест. Средняя зарплата сотрудников составит около 12 тыс. рублей. Дата окончания проекта — 2021 год. В результате обсуждения участники инвесткомиссии приняли решение о предоставлении проекту господдержки в форме установления налоговых льгот.

Кроме того, члены инвесткомиссии повторно рассмотрели стратегический инвестпроект ООО «Псковнефтепродукт» по развитию сети автоматических автозаправочных станций в Пскове и Великих Луках и признали его масштабным.

Решением комиссии проекты по созданию зоны общественного питания в одном из торговых комплексов Пскова (ООО «Псков-Альянс») и строительству жилых многоквартирных домов и детского сада на 140 мест в псковском микрорайоне «Сиреневый бульвар» (ОАО «Псковжилстрой») были отправлены на доработку.