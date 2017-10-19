Михаил Ведерников приглашён на открытие Дома культуры в Писковичах

14:39, 19 октября 2017, ПАИ

19 октября состоялась рабочая встреча врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Псковского района Владимира Лавренова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Руководитель муниципалитета познакомил врио главы региона с особенностями географического положения района и ключевыми вопросами его жизнедеятельности.

Владимир Лавренов подчеркнул, что основная специализация района — сельское хозяйство. В районе 11 крупных предприятий, которые обеспечивают занятость населения и пополнение районной казны.

Кроме того, в районе ведется жилищное строительство. Наиболее активно застраиваются Завеличенская, Логозовская и Ядровская волости. Там же за последние годы появились новые объекты социальной инфраструктуры: построен детский сад на 270 мест, школа на 1350 мест в деревне Борисовичи.

Михаил Ведерников спросил, есть ли в районе образовательные учреждения, где дети учатся в две смены, и нужна ли муниципалитету еще одна школа.

Владимир Лавренов ответил, что имеющихся в районе образовательных мощностей хватает для качественного обеспечения учебно-воспитательного процесса.

Глава муниципалитета также рассказал, что за последние три года в Псковском районе приведены в порядок четыре сельских дома культуры, которые не ремонтировались по 50 лет. В ноябре работы завершатся в Писковичском ДК. Владимир Лавренов пригласил Михаила Ведерникова на открытие обновленного объекта.