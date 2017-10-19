0
15:55
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
15:32
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
15:00
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:16
Врач из Луганска вошла в число претендентов на премию «Народное признание»
14:13
Торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:53
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности
12:20
Тайны закулисья конкурса «Мисс Псков» увидят зрители Рен-ТВ 19 октября
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников приглашён на открытие Дома культуры в Писковичах

19 октября состоялась рабочая встреча врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Псковского района Владимира Лавренова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Руководитель муниципалитета познакомил врио главы региона с особенностями географического положения района и ключевыми вопросами его жизнедеятельности.

Владимир Лавренов подчеркнул, что основная специализация района — сельское хозяйство. В районе 11 крупных предприятий, которые обеспечивают занятость населения и пополнение районной казны.

Кроме того, в районе ведется жилищное строительство. Наиболее активно застраиваются Завеличенская, Логозовская и Ядровская волости. Там же за последние годы появились новые объекты социальной инфраструктуры: построен детский сад на 270 мест, школа на 1350 мест в деревне Борисовичи.

Михаил Ведерников спросил, есть ли в районе образовательные учреждения, где дети учатся в две смены, и нужна ли муниципалитету еще одна школа.

Владимир Лавренов ответил, что имеющихся в районе образовательных мощностей хватает для качественного обеспечения учебно-воспитательного процесса.

Глава муниципалитета также рассказал, что за последние три года в Псковском районе приведены в порядок четыре сельских дома культуры, которые не ремонтировались по 50 лет. В ноябре работы завершатся в Писковичском ДК. Владимир Лавренов пригласил Михаила Ведерникова на открытие обновленного объекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
19 октября 2017
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
19 октября 2017
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
19 октября 2017
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Врач из Луганска вошла в число претендентов на премию «Народное признание»
19 октября 2017
Врач из Луганска вошла в число претендентов на премию «Народное признание»
Торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 октября 2017
Торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности
19 октября 2017
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности
Тайны закулисья конкурса «Мисс Псков» увидят зрители Рен-ТВ 19 октября
19 октября 2017
Тайны закулисья конкурса «Мисс Псков» увидят зрители Рен-ТВ 19 октября
Итоги туристического сезона подведет сегодня эксперт в прямом эфире ПАИ-live
19 октября 2017
Итоги туристического сезона подведет сегодня эксперт в прямом эфире ПАИ-live

Идет загрузка...