Двух пострадавших и одного погибшего в ДТП деблокировали псковские спасатели за неделю

14:50, 19 октября 2017, ПАИ

С 12 по 18 октября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 30 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых 4 человка погибли и 40 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В шести случаях выезды были связаны с реагированием на аварии с участием пешеходов.

За указанный период специалисты деблокировали двух пострадавших и одного погибшего.