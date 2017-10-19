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Двух пострадавших и одного погибшего в ДТП деблокировали псковские спасатели за неделю

С 12 по 18 октября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 30 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых 4 человка погибли и 40 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В шести случаях выезды были связаны с реагированием на аварии с участием пешеходов.

За указанный период специалисты деблокировали двух пострадавших и одного погибшего.

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