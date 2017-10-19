Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

15:00, 19 октября 2017, ПАИ

В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью председателя Общественного совета Псковской области по туризму Светланы Барановой, которая подведет итоги туристического сезона в регионе.

Туризм часто называют одной из главных «точек роста» Псковской области и потенциально значимым источником доходов для бюджета. С развитием туризма связывают развитие городской инфраструктуры, сферы услуг и рынка труда.

Насколько удачным стал минувший сезон для туристической отрасли Пскова, сколько туристов побывали в регионе, что делали, сколько денег потратили, как меняется индустрия гостеприимства в преддверии Ганзы-2019, справится ли Псков с ганзейским «туристическим бумом» и будет ли он? Свои вопросы Светлане Барановой можно оставить на странице ПАИ-live.