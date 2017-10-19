Запрещенный груз задержан в Куньинском районе

14:55, 19 октября 2017, ПАИ

В Куньинском районе в ходе оперативных мероприятий по контролю за ввозом грузов из Белоруссии приостановлено движение транспортного средства с подкарантинной продукцией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Груз, следовавший в сопровождении документов, оформленных на сборную партию плодоовощной продукции общим весом более 17 тонн - листовой сельдерей, цветная капуста, груша, лук-порей и цикорий, выращенные в Ливане.

17 октября во время досмотра специалисты выявили фрукты и овощи, запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию, происхождения Польши и Испании, и растительную продукцию, не заявленную в сопроводительных документах.