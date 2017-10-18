Псковская команда принимет участие в финале Летнего фестиваля комплекса ГТО в Крыму

15:22, 19 октября 2017, ПАИ

Псковичи принимут участие в финале Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, который официально откроется 24 октября и продолжится до 6 ноября в международном детском центре «Артек» в Крыму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортподготовки Псковской области.

Мероприятие проводят Минспорт и Минобразования РФ. В этом году в борьбу за право попадания в состав сборных команд от субъектов РФ вступили более 150 тысяч школьников из 85 регионов страны. В финал прошли 680 лучших учащихся из числа обладателей золотых знаков отличия комплекса ГТО.

В составе сборной команды каждого региона – восемь человек: два мальчика и две девочки в возрасте 11-12 лет, двое юношей и две девушки в возрасте 13-15 лет. Это III и IV возрастные ступени комплекса ГТО, соответственно.

Участников ждут не только спортивные состязания, но и образовательная программа, которая поможет развить дополнительные умения и навыки. Ребятам расскажут об инструментах пропаганды комплекса ГТО, которые в дальнейшем позволят привлечь к выполнению нормативов большее количество школьников. Помимо этого, ребята встретятся с федеральными послами ГТО – известными российскими спортсменами, чемпионами крупнейших международных соревнований.

Победители и призёры командного зачёта будут определены по сумме очков, заработанных в спортивных состязаниях и конкурсах. Команда-победитель увезёт с собой переходящий Кубок Летнего фестиваля ГТО.

Псковскую область на фестивале представляет команда в следующем составе: Леонид Ковалев (Дедовичский район), Виктория Пешко (Пустошкинский район), Лия Образцова, Анастасия Николаева (Островский район), Алексей Маньшин (Порховский район), Анастасия Голубева (Куньинский район), Данила Никифоров и Сиевуш Рахимов (Псков).

Самые опытные участники сборной региона В. Пешко, которая побывала на фестивалях во Владимире (2016 год) и Белгороде (2015), на последнем выступала и Л. Образцова.