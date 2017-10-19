Псковичка заплатит за оскорбление ответчика в суде

15:06, 19 октября 2017, ПАИ

Псковичку оштрафовали на одну тысячу рублей за оскорбление человека в суде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

По данным следствия, псковичка, являясь истцом по гражданскому делу, в ходе предварительного судебного заседания словесно оскорбила и унизила ответчика.

13 октября мировой судья псковского судебного участка № 27 рассмотрел административное дело, возбужденное заместителем прокурора города. Постановлением мирового судьи гражданка признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление) и оштрафована на 1 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило.