2
17:06
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
09:42
Михаил Ведерников и Сергей Перников обсудили «точки роста» региона
15:38
Иван Цецерский: Участники конкурса на пост сити-менеджера Пскова понимают, что врио губернатора не безразлично, кто его займёт
15:16
Конкурс на должность главы администрации Пскова не состоялся
21:28
За спиной врио
20:28
«Это были прекрасные восемь с половиной лет»
19:55
Андрей Турчак провел первое заседание в статусе и.о. секретаря Генсовета «Единой России»
Еще новости
Политика

Михаил Ведерников и Александр Котов обсудили порядок совместной работы над бюджетом области на 2018 год

Сегодня, 19 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым политический расклад сил в региональном парламенте, а также сроки внесения бюджета и порядок совместной работы над главным финансовым документом области.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Спикер областного Собрания рассказал, что в Псковской области сложилась многопартийная политическая система. В законодательном органе представители пяти партий. Большинство мест занимают депутаты фракции «Единой России». Также в составе регионального парламента представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и партии «Яблоко».

По словам Александра Котова, между парламентариями налажен конструктивный диалог, особенно в отношении принципиальных вопросов для региона и страны.

«На текущий момент одна из главных для депутатов задача — принятие бюджета области на 2018 год», - подчеркнул председатель Собрания.

Спикер областного Собрания выразил надежду на продолжение выстроенного с экс-главой региона Андреем Турчаком конструктивного взаимодействия в рамках работы согласительной комиссии по бюджету и консультаций с представителями фракций по значимым для региона вопросам.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
19 октября 2017
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
Михаил Ведерников и Сергей Перников обсудили «точки роста» региона
19 октября 2017
Михаил Ведерников и Сергей Перников обсудили «точки роста» региона 3
Иван Цецерский: Участники конкурса на пост сити-менеджера Пскова понимают, что врио губернатора не безразлично, кто его займёт
16 октября 2017
Иван Цецерский: Участники конкурса на пост сити-менеджера Пскова понимают, что врио губернатора не безразлично, кто его займёт 1
Конкурс на должность главы администрации Пскова не состоялся
16 октября 2017
Конкурс на должность главы администрации Пскова не состоялся 4
Андрей Турчак провел первое заседание в статусе и.о. секретаря Генсовета «Единой России»
13 октября 2017
Андрей Турчак провел первое заседание в статусе и.о. секретаря Генсовета «Единой России» 1
Церемония представления Михаила Ведерникова в должности врио губернатора Псковской области (ВИДЕО)
13 октября 2017
Церемония представления Михаила Ведерникова в должности врио губернатора Псковской области (ВИДЕО) 3
Михаила Ведерникова представили в качестве врио губернатора Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 октября 2017
Михаила Ведерникова представили в качестве врио губернатора Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Турчак назвал своей задачей на посту и.о. секретаря генсовета «Единой России» «перезагрузку партии»
13 октября 2017
Турчак назвал своей задачей на посту и.о. секретаря генсовета «Единой России» «перезагрузку партии» 1

Идет загрузка...