Михаил Ведерников и Александр Котов обсудили порядок совместной работы над бюджетом области на 2018 год

15:15, 19 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 19 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым политический расклад сил в региональном парламенте, а также сроки внесения бюджета и порядок совместной работы над главным финансовым документом области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Спикер областного Собрания рассказал, что в Псковской области сложилась многопартийная политическая система. В законодательном органе представители пяти партий. Большинство мест занимают депутаты фракции «Единой России». Также в составе регионального парламента представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и партии «Яблоко».

По словам Александра Котова, между парламентариями налажен конструктивный диалог, особенно в отношении принципиальных вопросов для региона и страны.

«На текущий момент одна из главных для депутатов задача — принятие бюджета области на 2018 год», - подчеркнул председатель Собрания.

Спикер областного Собрания выразил надежду на продолжение выстроенного с экс-главой региона Андреем Турчаком конструктивного взаимодействия в рамках работы согласительной комиссии по бюджету и консультаций с представителями фракций по значимым для региона вопросам.