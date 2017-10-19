Эксперт: Кризис и «открытие» Турции привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30%

15:16, 19 октября 2017, ПАИ

Экономический кризис и открытие чартерных рейсов в Турцию привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30%, рассказала в прямом эфире проекта ПАИ-live председатель общественного совета по туризму при комитете по культуре Псковской области, директор одного из псковских турагентств Светлана Баранова.

«В условиях экономического кризиса денег на короткие выезды тратятся неохотно, люди стараются отложить средства на пляжный отдых. К тому же Турция снова открыта. Снижение турпотока произошло примерно на 20-30%», – пояснила она.

По ее словам, снижение туристического потока в регион отметили отельеры и туроператоры. В меньшей степени проблема коснулась музейщиков, так как «Псков, Печоры, Изборск располагаются близко к Санкт-Петербургу, поэтому туристы могут приезжать в музеи этих городов на один день».