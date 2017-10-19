1
16:15
Приключения «электроника»
15:55
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
15:32
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
15:16
Эксперт: Кризис и «открытие» Турции привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30%
15:00
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
12:53
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности
09:42
Михаил Ведерников и Сергей Перников обсудили «точки роста» региона
Еще новости
Экономика

Эксперт: Кризис и «открытие» Турции привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30%

Экономический кризис и открытие чартерных рейсов в Турцию привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30%, рассказала в прямом эфире проекта ПАИ-live председатель общественного совета по туризму при комитете по культуре Псковской области, директор одного из псковских турагентств Светлана Баранова.

«В условиях экономического кризиса денег на короткие выезды тратятся неохотно, люди стараются отложить средства на пляжный отдых. К тому же Турция снова открыта. Снижение турпотока произошло примерно на 20-30%», – пояснила она.

По ее словам, снижение туристического потока в регион отметили отельеры и туроператоры. В меньшей степени проблема коснулась музейщиков, так как «Псков, Печоры, Изборск располагаются близко к Санкт-Петербургу, поэтому туристы могут приезжать в музеи этих городов на один день».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО) 10-15% составляет доля детского туризма в общем потоке гостей Псковской области Представитель туриндустрии о подготовке Пскова к Ганзе-2019: Пока мы на самой начальной стадии Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов В Псковской области появились новые туристические маршруты Светлана Баранова: Великим Лукам не хватает туроператоров Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) Итоги туристического сезона подведет сегодня эксперт в прямом эфире ПАИ-live Кодовое слово: ПАИ-live с Алексеем Драгуновым (ВИДЕО) Директор центра информационных технологий станет гостем ПАИ-live в 15:00
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
19 октября 2017
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
19 октября 2017
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
Эксперт: Кризис и «открытие» Турции привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30%
19 октября 2017
Эксперт: Кризис и «открытие» Турции привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30% 1
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
19 октября 2017
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности
19 октября 2017
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности
Михаил Ведерников и Сергей Перников обсудили «точки роста» региона
19 октября 2017
Михаил Ведерников и Сергей Перников обсудили «точки роста» региона 3
Сергей Перников призвал муниципалитеты активнее внедрять целевые модели по улучшению делового и инвестиционного климата
18 октября 2017
Сергей Перников призвал муниципалитеты активнее внедрять целевые модели по улучшению делового и инвестиционного климата
В историческом центре Пскова идет строительство нового торгового комплекса
18 октября 2017
В историческом центре Пскова идет строительство нового торгового комплекса 7

Идет загрузка...